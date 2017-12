Maiores financiadores de Bush levam contratos no Iraque Companhias que receberam contratos de US$ 8 bilhões para a reconstrução do Iraque e do Afeganistão foram grandes contribuidoras para a campanha eleitoral do presidente George W. Bush, e seus executivos têm importantes conexões políticas e militares, segundo pesquisa. O estudo mostrou que mais de 70 companhias e empreiteiros individuais dos EUA doaram para a campanha presidencial de Bush, em 2000, mais de US$ 500 mil, mais do que deram coletivamente a qualquer outro político nos últimos doze anos. O relatório foi divulgado pelo Centro para a Integridade Pública, uma organização baseada em Washington que produz artigos investigativos sobre interesses especiais e ética no governo. Entre seus integrantes estão jornalistas e pesquisadores. A companhia que recebeu os maiores contratos foi a KBR, uma subsidiária da Halliburton, que foi administrada pelo vice-presidente Dick Cheney até que ele renunciou para concorrer na chapa de Bush. A KBR ficou com mais de US$ 2,3 bilhões para restaurar a indústria petrolífera iraquiana. O atual presidente da Halliburton, Dave Lesar, afirmou na quarta-feira que ofendido com as críticas ao trabalho da companhia no Iraque, e que elas eram "menos sobre a Halliburton e mais sobre questões de política externa".