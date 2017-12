Maioria considera "ofensivas" palavras de Berlusconi Cinqüenta e três porcento dos italianos consideram "ofensivas" as palavras proferidas há dois dias pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, segundo as quais "a civilização ocidental é superior ao Islã", revelou nesta sexta-feira uma pesquisa publicada pelo jornal romano La Repubblica. De acordo com a mesma pesquisa, 30% dos italianos, ao contrário, deram razão ao premier e manifestaram estar de acordo sobre a "supremacia" do Ocidente sobre o mundo islâmico. Dos 1.000 homens e mulheres italianos pesquisados, 17% afirmaram não ter uma opinião formada sobre o assunto. As afirmações de Berlusconi desataram violenta polêmica e caíram como uma bomba na Itália e na União Européia, onde o conflito originado pelos ataques nos EUA está sendo apresentado como um combate contra o terrorismo e não um choque de civilizações.