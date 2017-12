Maioria dos aeroportos de Londres operam normalmente Após uma semana de caos devido à desarticulação de um suposto plano terrorista para explodir aviões em pleno vôo, a maioria dos aeroportos londrinos opera normalmente nesta quinta-feira. Nenhum aeroporto de Londres prevê cancelamentos de vôos Internacionais. No entanto, a companhia aérea British Airways informa em seu site que planeja cancelar 19 viagens de curta distância saindo do aeroporto de Heathrow. Gatwick "opera normalmente", disse um porta-voz, e Stansted também não prevê cancelamentos. A British Airways foi a companhia aérea mais afetada pelo caos que se seguiu ao anúncio policial do desmantelamento de um plano terrorista. Desde a quinta-feira passada, quando a Scotland Yard reforçou as medidas de segurança nos aeroportos, a empresa teve de cancelar cerca de 1.100 vôos. Cerca de 10 mil malas de seus passageiros se extraviaram. A BAA, operadora de Heathrow, Gatwick e Stansted, entre outros aeroportos, ressaltou que a situação está voltando ao normal. Segundo as últimas determinações do governo, os passageiros que embarcam no Reino Unido podem levar apenas uma bolsa de mão. Continua proibido subir a bordo com líquidos, à exceção de remédios com receita e leite infantil. Também são proibidos os géis, aerossóis e pastas.