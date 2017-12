Maioria dos americanos duvida da capacidade de Bush Um número cada vez maior de americanos duvida da capacidade do presidente George W. Bush de lidar com as crises internacional e da economia interna. Sondagem da CBS-New York Times mostra que 50% dos entrevistados não têm confiança na habilidade de Bush em lidar com crises internacionais, contra 45% que confiam. Em relação à economia, 56% não acreditam em sua capacidade, contra 40% que afirmaram o contrário. O índice de aprovação geral de sua administração ficou em 51%, contra 42% que desaprovaram. Os entrevistados se mostraram igualmente divididos sobre se votarão em Bush ou num candidato democrata na eleição do ano que vem. Mas 50%, contra 35%, acreditam que ele será reeleito. Perguntados se as políticas da administração Bush fizeram o país mais seguro contra o terrorismo, 60% disseram que sim, contra 36% que acham que elas tornaram os EUA mais inseguros, ou não tiveram efeito. A ansiedade pública em relação aos custos da guerra está aumentando. Dois terços afirmaram que a guerra no Iraque tem custado aos EUA mais do que esperavam. E 61% disseram que os Estados Unidos não deveriam gastar os US$ 87 bilhões pedidos por Bush no Iraque e no Afeganistão.