Maioria dos americanos está irritada com ação da Igreja Católica Dois em cada três cidadãos norte-americanos, sem distinção de religião, estão insatisfeitos e irritados com a maneira pela qual a Igreja Católica vem conduzindo o escândalo dos sacerdotes que abusaram de menores, segundo uma sondagem da rede CBS e do jornal New York Times. A pesquisa diz ainda que o fato de o papa João Paulo II ter convocado os cardeais e bispos norte-americanos a Roma não bastou para reconquistar a simpatia da população dos EUA pela Igreja. Uma enquete da rede ABC, divulgada na quarta-feira, indicou que apenas um terço dos norte-americanos acha que a reunião em Roma teve resultados positivos. Os dados da CBS e do NYT indicam ainda que apenas um norte-americano em cada cinco afirma que da reunião da cúpula resultaram boas soluções para o tema. Sete em cada 10 (e seis católicos em cada 10) acham que o pontífice não fez o suficiente no caso e sete em cada 10 dizem que a Igreja não se retratou de modo adequado. Os resultados demonstram que a hierarquia católica não reconquistou o público no esforço para debelar o escândalo. Na semana passada em Roma, os líderes católicos se dividiram sobre a política de "tolerância zero" em relação aos sacerdotes que cometeram os delitos, enquanto é forte a tendência entre os católicos ouvidos na pesquisa em achar que os padres envolvidos no escândalo devem ser afastados de suas funções sacerdotais.