Maioria dos americanos quer prazo para saída do Iraque A maioria de americanos é a favor de um prazo para a retirada das forças dos Estados Unidos do Iraque e um número recorde diz que desaprova a guerra, segundo pesquisa ABC News e Washington Post, divulgada na segunda-feira. Cerca de 55% dos americanos afirmam que as forças dos EUA devem deixar o Iraque mesmo que a ordem não seja restabelecida naquele país. E 53% apóiam a marcação de uma data para a retirada dos militares. A maioria dos que apóiam um prazo para a retirada querem que os 139.000 solados americanos no Iraque voltem para casa dentro de um ano - metade deste grupo gostaria de vê-los de volta em seis meses. A pesquisa mostra que 64% dos norte-americanos desaprovam a guerra no Iraque - 6 pontos a mais que no mês passado. De acordo com a pesquisa, dois terços dos americanos se opõem ao plano do presidente George W. Bush de enviar mais 21.500 soldados para o Iraque. Um número igual é a favor da redução do apoio militar e financeiro se os iraquianos não conseguirem obter sucesso na tentativa de restabelecer a ordem. Cerca de 70% dos pesquisados acreditam que o principal culpado pela falha no controle da violência é o próprio governo, não os Estados Unidos. A pesquisa da ABC News e Washington Post foi feita por telefone com 1.082 adultos entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.