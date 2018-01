Maioria dos britânicos insatisfeita com Blair A maioria dos britânicos, 69%, está insatisfeita com o desempenho do primeiro-ministro trabalhista Tony Blair à frente do governo, segundo pesquisa do instituto MORI. Esse resultado seguiu-se à afirmação feita, na semana passada, pelo Partido Trabalhista de que aceitou doações ilegais, não contabilizadas, num montante de US$ 22 milhões. Segundo investigações da mídia, Blair teria obtido parte das contribuições em troca de promessas de títulos de nobreza. A popularidade de Blair é a mais baixa desde que ele despontou no cenário político há 12 anos. Diante desse quadro, o jornal esquerdista The Guardian pediu nesta segunda-feira a ele que deixe o governo - a exemplo do que já tinham exigido a revista The Economist, na sexta-feira, e o diário The Independent, no sábado.