Maioria dos britânicos quer que Blair saia no fim do ano Mais da metade dos britânicos quer que seu primeiro-ministro, o trabalhista Tony Blair, abandone a chefia do Governo no fim deste ano, segundo uma pesquisa de opinião publicada pelo jornal "The Daily Telegraph". A enquete, feita esta semana pela empresa YouGov entre 1.504 britânicos, diz que 58% desejam que Blair deixe o poder no fim do ano. Só 7% acham que ele deve continuar à frente do Governo até 2007, como anunciou esta semana que pretende fazer. Além disso, 71% acreditam que o partido governamental está dividido, enquanto 64% consideram que o Executivo está perdendo fôlego. Só 38% acham que o primeiro-ministro tem as rédeas do Governo. O ministro da Economia, Gordon Brown, considerado o sucessor natural de Blair, não desperta entusiasmo. Para 45%, ele não seria "nem melhor nem pior" que Blair. Para 20%, ele seria melhor, e 22% opinam que seria pior. O chefe de Governo confirmou nesta quinta-feira que abandonará o poder em um ano, mas se recusou a fixar uma data. A crise do partido explodiu nesta quarta-feira, quando oito deputados trabalhistas, entre eles o subsecretário de Estado de Defesa, Tom Watson, renunciaram em protesto contra Blair. O líder do partido anunciou em 2005, após conseguir um histórico terceiro mandato, que não pretendia uma nova reeleição em 2010. Mas se negou a marcar data para sua renúncia. Cada vez mais trabalhistas temem que a incerteza leve a um fracasso eleitoral em 2007, quando haverá eleições autônomas na Escócia e Gales, e municipais na Inglaterra. As enquetes mostram o revitalizado Partido Conservador de David Cameron muito à frente dos trabalhistas.