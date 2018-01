Maioria dos britânicos quer tropas fora do Iraque A maioria dos britânicos entrevistados para uma pesquisa de opinião divulgada nesta segunda-feira quer que os soldados da Grã-Bretanha deixem o Iraque até o fim de junho. A pesquisa do instituto NOP, encomendada pelo jornal The Independent, descobriu que 55% dos entrevistados quer a retirada dos soldados assim que a soberania do Iraque for transferida a um governo interino, o que deverá ocorrer em 30 de junho, se tudo transcorrer conforme o previsto. Outros 28% são contrários à retirada, de acordo com os resultados do levantamento. Por sua vez, 17% dos entrevistados preferiram não manifestar opinião sobre o assunto. Para a sondagem, o NOP entrevistou por telefone 1.001 adultos britânicos entre os dias 30 de abril e 2 de maio. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.