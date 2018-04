Maioria dos canais privados de notícias do Paquistão sai do ar A maioria dos canais de notícias privados do Paquistão foi tirada do ar neste sábado, depois da imposição do estado de emergência pelo presidente Pervez Musharraf. O sinal foi cortado após o líder da oposição Imran Khan pedir aos paquistaneses para que saíssem às ruas protestar contra a medida de Musharraf.