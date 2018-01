Maioria dos húngaros não vincula Gyurcsány a violentos protestos O primeiro-ministro da Hungria, o social-democrata Ferenc Gyurcsány, está se saindo bem da crise que o país atravessa às custas de seu principal rival político e pessoal, Viktor Orban, líder do partido conservador Fidesz, a quem se vincula os violentos protestos. É o que diz a mais recente pesquisa do instituto Szonda Ipsos publicada nesta sexta-feira no jornal Népszabadság, de centro-esquerda, que foi amplamente divulgada pela imprensa húngara. Dos mil entrevistados, 51% acham que Orban teve um papel importante na escalada dos violentos acontecimentos do início da semana, após ele incitar a população a resistir ao Governo Social-democrata. No entanto, 57% consideram que Gyurcsány não é o primeiro político a mentir e, por isso, não é o responsável pela maior crise no país desde a queda da ditadura comunista em 1989. "Viktor Orban fez, na semana passada, um pedido à população húngara no qual incentivava a resistência popular. Com isso, ele desempenhou um papel importante na escalada dos eventos?", perguntou o instituto de pesquisa aos entrevistados. Um dado ilustrativo é que 29% dos eleitores do Fidesz deram resposta afirmativa a esta pergunta. Krisztián Szabados, analista político do reconhecido instituto de pesquisas Political Capital, não se surpreendeu com o resultado da enquete, já que, na sua opinião, seu centro de análise já havia previsto que a situação atual poderia se transformar em uma profunda crise para o Fidesz e, principalmente, para Orban. Após o vazamento de uma conversa particular na qual Gyurcsány admitiu ter mentido sobre a situação da economia para vencer as eleições, Szabados achou que o primeiro-ministro cairia. No entanto, para o analista político, devido a sua rápida admissão dos fatos e sua firmeza diante dos atos violentos, o premier conseguiu escapar da pressão. Gyurcsány "encheu a imprensa com suas declarações e, desde então, tudo dependia do Fidesz, no sentido de que poderia se aproveitar da situação", disse Szabados. O analista acha que era evidente que, por trás das manifestações, "estavam o Fidesz e grupos de extrema direita. Desde o momento no qual se atirou a primeira pedra, o Fidesz ficou em uma situação delicada." "A violência nas ruas aconteceu dentro de um contexto no qual Orban falou sobre sublevação, resistência e radicalização" e, na opinião de Szabados, muitas pessoas vincularam, assim, o partido conservador a posições extremistas. Para o analista, o povo vê claramente o papel desempenhado pela direita "e fica muito difícil para Orban explicar que ela não tem nada a ver com o que aconteceu". "Acho que, com o tempo, isto será pior para o Fidesz", disse. O partido decidiu na quinta-feira não participar de uma reunião convocada por Gyurcsány, qualificado pelo bloco como "persona non grata" na vida política do país. Pela primeira vez em três dias, não foram registrados na madrugada desta sexta-feira incidentes violentos entre os manifestantes e a polícia em Budapeste. Por outro lado, o chefe da Polícia de Budapeste, Péter Gergényi, disse na televisão pública que cerca de 500 pessoas que participaram dos distúrbios nos últimos dias estão sendo procuradas. O vazamento de uma gravação na qual Gyurcsány reconhecia ter enganado o eleitorado "por um ano e meio" - tempo em que esteve à frente do Governo - para vencer as eleições parlamentares em abril foi o estopim do protesto dos últimos dias nas ruas de Budapeste. Nos três primeiros dias de violência, as manifestações deixaram 237 feridos. A Polícia deteve 197 pessoas. Apesar da onda de protestos, o primeiro-ministro reiterou que não pensa em renunciar ao cargo.