Maioria dos iraquianos acha que sua vida melhorou A maioria dos iraquianos tem grandes esperanças para o futuro e diz que sua vida hoje é melhor do que antes da invasão liderada pelos EUA, mas eles têm uma posição dividida sobre a ocupação do país, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. Quarenta e nove por cento afirmaram que a invasão pelas tropas dos EUA e da Grã-Bretanha foi correta, contra 39% que disseram que foi um erro. Para 41%, a invasão humilhou o país em vez de libertá-lo, segundo a pesquisa fetia pela ABC News e outras organizações de comunicação. Os iraquianos têm grandes preocupações com a falta de empregos de segurança e de serviços básicos como energia elétrica, de acordo com a primeira pesquisa nacional no Iraque feita por meios de comunicação. "As atitudes positivas e altas expectativas e otimismo são empolgantes, com a maioria dizendo a vida está indo bem para ela", afirmou o diretor de pesquisa da ABC, Gary Langer. "Entretanto, expectativas apresentam riscos. Se não forem atendidas, pode haver consequências políticas". Em nível pessoal, sete em cada 10 iraquianos dizem que as coisas estão indo bem para eles, e 56% consideram que suas vidas estão melhores do que antes da guerra, contra 19% que dizem que as coisas estão pior. Sete em cada 10 acreditam que a vida estará melhor daqui a um ano, com mais de um terço afirmando que estará muito melhor. Mas os iraquianos têm preocupações com a atual condição do país: sete em cada dez consideram que são poucos os empregos disponíveis e reclamam da falta de energia. Quase 75% tem uma opinião favorável das escolas. A maior preocupação para 64% é restabelecer a segurança pública, de longe a maior prioridade entre os entrevistados. Cerca de metade se opõe à presença das forças da coalizão - um em cada cinco iraquianos disse que os ataques contra soldados da coalizão são justificados -, mas poucos, 15%, querem que as tropas saíam imediatamente, preferindo que fiquem até que um governo iraquiano assuma o poder ou a segurança seja restabelecida. Apenas 25% acreditam que as forças de coalizão vão atender suas necessidades. Existe uma confiança muito maior em líderes religiosos iraquianos, 70%; na polícia local, 68%; e no novo Exército iraquiano, 56%. O político preferido da administração Bush, Ahmed Chalabi, não obteve nenhum apoio entre os entrevistados, enquanto Saddam Hussein continua sendo um dos seis políticos mais populares do país. Quatro em cada cinco querem um país unificado com um governo central em Bagdá. Já os curdos, uma minoria étnica no norte do Iraque que representa cerca 33% da população total iraquiana, por uma margem de dois para um, são a favor da formação de estados regionais com um governo federal. Os curdos buscam a autonomia no Iraque. O número dos que pensam que o Iraque necessita "de um forte líder iraquiano" subiu de 27% numa pesquisa em novembro para 47% hoje. Quando perguntados o que o Iraque precisará em cinco anos, 42% responderam democracia, enquanto 35% acreditam que seja "um líder forte". A pesquisa com 3.737 iraquianos foi promovida entre 9 e 28 de fevereiro e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais.