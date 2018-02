Maioria dos israelenses apóia Estado palestino Após um ano de violência e de paralisação nas negociações de paz, mais da metade dos israelenses consultados em uma pesquisa continuam a favor da criação de um Estado palestino após um acordo. A sondagem da Gallup, divulgada hoje pelo jornal Maariv, diz que 61% dos entrevistados estão de acordo com a criação de um Estado palestino. No entanto, 58% deles se opõem a que parte de Jerusalém seja incluída no novo Estado. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse esta semana que estaria de acordo com um Estado palestino sob estritas limitações, entre as quais que Jerusalém continuasse sob total soberania israelense. Na pesquisa foram ouvidos 592 israelenses, e a margem de erro foi de 4,5%.