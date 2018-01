Maioria dos israelenses apóia Estado palestino Mais de seis em cada 10 israelenses apóiam um Estado palestino e preferem o primeiro-ministro Ariel Sharon a seu principal rival, Benjamin Netanyahu, como líder de Israel, segundo uma pesquisa de opinião divulgada hoje. O levantamento, realizado pelo Instituto Dahaf, foi feito horas depois de Sharon, que lidera o Partido Likud, ter sofrido uma humilhante derrota ontem em um encontro do comitê central de sua agremiação. Os delegados do Likud votaram quase que unanimemente contra o estabelecimento de um Estado Palestino, agora e no futuro. Netanyahu foi o defensor da resolução, enquanto Sharon se opôs a ela. A pesquisa, publicada hoje pelo jornal Yediot Ahronot, mostrou que a derrota no comitê partidário não afetou Sharon, que conta com 63% de apoio da população à sua posição de incluir o estabelecimento de um Estado palestino num futuro acordo de paz. O levantamento mostrou ainda que 55% dos israelenses em geral e 54% dos eleitores do Likud querem Sharon como candidato a primeiro-ministro, enquanto que 23% dos israelenses e 35% dos eleitores o Likud apóiam Netanyahu, o ex-premier. A pesquisa ouviu 501 israelenses e tem uma margem de erro de 4,5 pontos porcentuais.