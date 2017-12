Maioria dos israelenses apóia Sharon em retirada de Gaza A maioria dos cidadãos israelenses - inclusive simpatizantes do Partido Likud - apóia um plano unilateral de retirada da Faixa de Gaza apresentado pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. A sondagem, promovida pelo instituto Teleseker e publicada pelo jornal Maariv, vem à tona apenas um dia depois de Sharon ter sido duramente criticado durante uma reunião com parlamentares do Likud, partido do qual o primeiro-ministro é também o líder. Dentro do Likud, os opositores do plano são liderados pelo ministro das Finanças de Israel, Benjamin Netanyahu, um antigo adversário político de Sharon, apesar de ambos fazerem parte do mesmo partido. De acordo com a pesquisa, 55% dos israelenses apóiam a posição de Sharon e 32% são favoráveis ao ponto de vista de Netanyahu. Entre membros do Likud, Sharon tem 54% de apoio, contra 31% favoráveis a Netanyahu. O instituto ouviu 500 pessoas para elaborar a sondagem. A margem de erro é de 4,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, informou o Maariv. Apesar disso, Sharon não conseguiu a aprovação ao plano em um referendo interno do Likud realizado em 2 de maio. Acredita-se que o resultado da votação tenha sido amplamente influenciado por uma campanha organizada por colonos judeus contra a aprovação do plano.