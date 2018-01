Maioria dos pais israelenses acreditam que filhos irão lutar Um pesquisa publicada hoje no jornal Maariv mostra que 66,4 porcento dos pais de crianças israelenses menores de três anos acreditam que seus filhos terão que lutar em alguma guerra dentro de 15 anos A sondagem, realizada pela empresa Gallup, mostra o pessimismo dos israelenses a respeito das perspectivas de paz com seus inimigos árabes. Somente cerca de 24,5 porcento dos entrevistado disseram que seus filhos não teram que lutar, e 9,1 disseram que não sabiam. Segundo a pesquisa, a proporção de pais que acreditam que seus filhos terão que lutar dentro de 15 anos é maior entre os setores leigos da população, com índices elevados de estudos e rendimentos. Atualmente, e desde a criação do Estado de Israel, os jovens ultraordoxos estudantes das "yeshivas" (escolas rabínicas) estão isentos do serviço militar, entretanto, há cada vez mais as pressões dos setores leigos para terminar com este privilégio.