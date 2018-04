Maioria dos portenhos deve rejeitar governo

Os eleitores da capital argentina devem confirmar amanhã sua rejeição ao governo da presidente Cristina Kirchner. Segundo pesquisas divulgadas ontem, a lista de candidatos kirchneristas a deputado federal para representar a cidade de Buenos Aires - encabeçada pelo banqueiro Carlos Heller - deve receber entre 11,3% e 15,9% dos votos. Se as projeções forem confirmadas nas urnas, as forças da presidente Cristina e de seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, na capital argentina obterão o quarto lugar. Na Província de Buenos Aires - que inclui a capital - este contraste é menos nítido. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo jornal argentino La Nación, 35,4% dos eleitores pretendem votar na chapa de Kirchner, enquanto 37,9% dizem preferir o candidato opositor Francisco De Narváez, um peronista dissidente. Nos bairros do centro e do norte da cidade, como Recoleta, Palermo e Belgrano, onde está concentrada a classe média alta, há preparativos para um panelaço de celebração pela eventual derrota da presidente Cristina. No ano passado, a classe média portenha, pouco adepta das políticas populistas dos Kirchners, foi às ruas para protestar contra o aumento da inflação e do número de casos de corrupção no governo. Ao longo do ano, os Kirchners evitaram atos públicos em Buenos Aires - segundo fontes do governo - para evitar o vexame de possíveis vaias. Em diversas ocasiões, os Kirchners referiram-se à capital argentina como uma cidade que "está de costas para o país". CENTRO-DIREITA Segundo as pesquisas, a vitória de amanhã, na capital, será dos candidatos apoiados por Macri, prefeito de Buenos Aires e presidente do Partido Proposta Republicana (PRO), de centro-direita. A lista de candidatos a deputado é encabeçada por Gabriela Michetti, que oscila entre 30,7% e 37,5% das intenções de voto. O segundo lugar está sendo disputado entre a coalizão de centro-esquerda Acordo Cívico e Social, cuja lista é encabeçada pelo ex-presidente do Banco Central Alfonso Prat-Gay, e a coalizão esquerdista Projeto Sul, do cineasta Fernando Solanas. As intenções de voto em Prat-Gay oscilam entre 18,5% e 22,3%, de acordo com as diferentes empresas de pesquisa. Solanas tem entre 19,6% e 21,9% das intenções de voto. Em 2003, Kirchner disputou a presidência com o ex-presidente Carlos Menem (1989-1999). No entanto, nenhum dos dois conseguiu votação expressiva na cidade de Buenos Aires, onde o vitorioso foi o ex-ministro da Economia Ricardo López Murphy. Kirchner terminou em terceiro lugar entre os portenhos, atrás de Elisa Carrió, na época líder do Partido Argentinos por uma República Igualitária (ARI). Nas eleições parlamentares de 2005, Kirchner teve uma grande vitória na maior parte do país. Mas na cidade de Buenos Aires, seu candidato, o ex-chanceler Rafael Bielsa, ficou em terceiro lugar. Nas eleições de 2007, Cristina foi ultrapassada em 14 pontos por Carrió.