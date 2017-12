Maioria dos recém-nascidos na China já é de segundo filho

PEQUIM - A imprensa estatal chinesa informou nesta terça-feira, 31, que a maioria dos recém-nascidos no país é o segundo filho das famílias, como consequência do fim da política de filho único no país.

Entre janeiro e agosto, a China teve 11,6 milhões de nascimentos e 52% deles era de segundos filhos, de acordo com a agência Xinhua. No mesmo período do ano interior, 45% das crianças nascidas no país eram segundos filhos - um aumento de sete pontos porcentuais.

A China desmantelou a política do filho único, em vigor desde o fim da década de 70 para contornar o crescimento descontrolado da população, para solucionar um problema inverso: o envelhecimento dos chineses.

A partir de 2013, casais com filho único foram autorizados a ter uma segunda criança. Em 2016 a permissão foi estendida a qualquer casal.

O ano passado teve a maior alta de nascimentos na China, com uma variação de 1,3 milhão de nascimentos, a maior desde 2000. / AFP