Maioria dos russos não gosta de Bush, diz pesquisa Quando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegar a Moscou na próxima semana para uma visita oficial, ele não deverá contar com boas-vindas muito calorosas por parte do russo médio. Segundo uma pesquisa realizada pela respeitável Fundação de Opinião Pública, 45% dos entrevistados afirmaram não simpatizar muito com o mandatário americano, enquanto 25% disseram gostar dele. Os números representam uma queda significativa na popularidade de Bush na Rússia, que atingiu seu ápice logo depois dos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando apenas 25% dos russos afirmaram que não gostavam do presidente americano. De acordo com a pesquisa divulgada hoje, que ouviu 1.500 pessoas em todo o país no último dia 11, os russos com maior grau de instrução são os mais duros: 57% deles disseram que não gostam de Bush. Os adjetivos mais comuns utilizados para descrever o mandatário americano foram "agressivo", "não muito inteligente" e "arrogante".