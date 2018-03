Maioria dos russos quer neutralidade em caso de guerra Pesquisa da Fundação de Opinião Pública da Rússia indica uma preferência pela neutralidade, caso os Estados Unidos lancem uma ação militar contra o Iraque. De acordo com a pesquisa, 61% dos entrevistados disseram que a Rússia não deve apoiar nenhum dos lados; 19% defenderam o apoio ao Iraque e apenas 7% afirmaram ser a favor do apoio aos EUA. A pesquisa, feita em 1° de fevereiro, ouviu 1.500 russos; a margem de erro não foi divulgada. Para 45% dos entrevistados, o Iraque não é um país agressivo e não representa uma ameaça a outros países; 27% vêem o Iraque como uma ameaça e 28% disseram que é difícil responder a essa questão. Indagados sobre os supostos programas de armas de destruição em massa do Iraque, 35% disseram acreditar que o país está desenvolvendo esse tipo de armamento; 27% disseram que não e 37% preferiram não opinar.