Maioria dos soldados dos EUA deve deixar a Arábia Saudita A maioria dos 5.000 soldados americanos estacionados na Arábia Saudita deixará o país até o fim de agosto, na primeira grande mudança com relação à presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, após a guerra contra o Iraque. Os EUA praticamente abandonarão a base no deserto, ao sul de Riad, apesar de terem investido uma quantia em dinheiro não revelada para construir um moderno centro de operações aéreas, concluído em julho de 2001. Apenas 400 soldados americanos continuarão estacionados no país muçulmano, a maioria dos quais ficará numa base nos arredores de Riad para treinar soldados sauditas, disseram fontes nesta terça-feira. Cerca de 100 aviões de guerra americanos continuam na base saudita. Durante a guerra, o número de aeronaves militares aproximava-se dos 200. Todos serão retirados do país até o fim de agosto. O secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, e seu colega saudita, príncipe Sultão, insistiram nesta terça-feira que a retirada se deve ao fato de as aeronaves não mais serem necessárias para sua missão anterior: o patrulhamento da zona de exclusão aérea imposta sobre o sul do Iraque. A decisão foi tomada em "mútua concordância", disse Rumsfeld em entrevista coletiva concedida ao lado do príncipe Sultão, em um de seus palácios em Riad. A presença militar americana no país há muito gera irritação entre os governantes sauditas, devido ao forte sentimento antiamericano na população. Quinze dos 19 seqüestradores suicidas de 11 de setembro de 2001 eram sauditas. Além disso, o líder da rede extremista Al-Qaeda, Osama bin Laden, cita a presença militar americana na Arábia Saudita, sua terra natal, para justificar parte de seu ódio pelos Estados Unidos.