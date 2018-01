Maioria dos sul-coreanos duvida que Coreia do Norte iniciará guerra, aponta pesquisa

SEUL - A maior parte dos sul-coreanos duvida que a Coreia do Norte iniciará uma guerra, indicou uma pesquisa nesta sexta-feira, 8, apenas alguns dias depois do mais potente teste nuclear norte-coreano, e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacar mais uma vez a possibilidade de uma resposta militar dos EUA.

Projeção do Gallup Korea indica que o temor dos os sul-coreanos é menor hoje do que em junho de 2007, nove meses depois de a Coreia do Norte conduzir seu primeiro teste nuclear, em setembro de 2006. O levantamento mostrou que 58 % dos entrevistados avaliam que não há possibilidade de a Coreia do Norte causar uma guerra, enquanto apenas 37% pensam que o cenário pode acontecer. Em 2007, 51% dos entrevistados disseram esperar uma guerra, enquanto 45% disseram que não.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tensão na península coreana se intensificou conforme o líder norte-coreano, Kim Jong Un, acelerou o desenvolvimento de armas, desafiando as sanções da ONU ao testar uma série de mísseis este ano, incluindo um que sobrevoou o Japão, e conduzindo seu sexto teste nuclear no domingo.

Especialistas acreditam que o isolado regime está perto de seu objetivo de desenvolver uma poderosa arma nuclear capaz de atingir os Estados Unidos, o que Trump se comprometeu a impedir. / REUTERS