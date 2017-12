Maioria dos venezuelanos apóia referendo Cerca de 80% dos venezuelanos estão dispostos a participar de um referendo sobre o futuro do mandato do presidente Hugo Chávez, revela uma pesquisa realizada pela empresa Mercanálisis. O levantamento, publicado pelo jornal El Nacional, mostra também que 55% dos venezuelanos votariam a favor da revogação do mandato de Chávez, contra 34% que desejariam que o governante continuasse em seu cargo, e 11% que manifestaram não saber como votariam. A pesquisa ouviu 1.010 pessoas e tem uma margem de erro, para mais ou para menos, de três pontos porcentuais. Segundo a sondagem, 74% dos entrevistados da classe média votariam contra Chávez. O número cai para 45% na classe popular. No entanto, o desejo de que Chávez deixe o poder é majoritário em todos os segmentos da sociedade.