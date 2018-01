Maioria em sete países tem opinião desfavorável de Bush A maioria das pessoas que vive nos dois países fronteiriços com os EUA e em outras cinco nações européias tem uma opinião desfavorável sobre o papel do presidente George W. Bush nas questões mundiais, indicou uma pesquisa internacional realizada pela empresa Ipsos para a Associated Press. Apenas nos EUA uma maioria, 57%, tem uma visão positiva do papel de Bush. Na Espanha, 75% dos entrevistados têm uma visão negativa do papel de Bush. Este índice chega a 80% na França e na Alemanha, países que foram veementes em sua oposição à guerra no Iraque. Na Grã-Bretanha, principal aliado dos EUA na ocupação, 66% dos entrevistados disseram ter uma opinião desfavorável sobre o papel do presidente americano. No México e na Itália, tal visão é compartilhada por mais da metade das populações. A maioria das pessoas no Canadá, México, Grã-Bretanha, França, Itália, Espanha e Alemanha considera que a guerra no Iraque aumentou a ameaça mundial do terrorismo. A maioria dos entrevistados nos países sondados, exceto os EUA disse que a ameaça do terrorismo é maior agora. No Canadá, na Grã-Bretanha e na França, pouco mais da metade dos entrevistados disse que a ameaça aumentou, enquanto que na Alemanha quase 75% disse que a guerra no Iraque piorou a questão. Na Itália e na Alemanha, sete em cada dez entrevistados disseram estar preocupados com a questão do terrorismo, enquanto que na Espanha - país que sofre ações de extremistas bascos - o índice de preocupação chegou a 85%. Menos da metade dos entrevistados no Canadá - país que não tem experiência com terrorismo - manifestou sua preocupação com a questão. À pergunta sobre se a guerra contra o Iraque foi justificada, apesar de nenhuma arma de destruição em massa ter sido encontrada, uma maioria nos EUA, Canadá, México, Itália e Grã-Bretanha disse que há outras razões para realizar uma intervenção militar.