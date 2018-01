Maioria israelense não confia em Sharon.Pede sua renúncia A credibilidade de Ariel Sharon chegou a seu nível mais baixo em três anos, com 57% dos israelenses afirmando que ele não é confiável como primeiro-ministro e 53% considerando que ele deveria renunciar, segundo uma pesquisa publicada hoje (05). Sharon esteve no meio de uma nova tempestade política esta semana, quando foi revelado que ele teve negócios com o ex-sogro de um obscuro ex-coronel que fez parte de uma troca de prisioneiros com o grupo libanês Hezbollah. Sharon também está sendo investigado em dois casos de corrupção, e o procurador-geral avalia se irá indiciar o premier. Segundo a pesquisa publicada no jornal Yediot Ahronot, 57% dos 501 entrevistados não consideram Sharon um primeiro-ministro confiável, contra os 51% do mês anterior. No início de seu mandato em 2001, apenas 20% não confiavam em Sharon. Outros 53% disseram que Sharon deve renunciar, enquanto 43% afirmaram o contrário. Na pesquisa de fevereiro, 46% pediam a renúncia de Sharon, contra 51% que defendiam sua permanência.