Maioria nos EUA apóia Bush e eventual ataque ao Iraque A maioria dos americanos apóia o presidente George W. Bush, o Partido Republicano e uma eventual guerra contra o Iraque, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Gallup para a rede CNN e o jornal USA Today, que foi publicada hoje. Dois terços dos entrevistados aprovam o desempenho de Bush no cargo, enquanto seis em cada 10 apóiam tanto sua maneira de administrar a economia como uma possível invasão do Iraque com tropas terrestres. Quatro em cada 10 disseram que os Estados Unidos só deveriam invadir o Iraque se as Nações Unidas autorizarem o uso da força contra este país, e três em cada 10 disseram que a invasão deveria ocorrer, mesmo sem o aval da ONU. A pesquisa indicou que dois terços dos americanos acham que os democratas não são suficientemente duros para lidar com o terrorismo, contra apenas um terço que considera os democratas capacitados. Pouco mais da metade, 55%, disse que apoiaria a reeleição de Bush, enquanto quatro em cada 10 demonstraram preferência por um candidato democrata. Al Gore, o candidato à presidência indicado pelo Partido Democrata em 2000, ainda supera qualquer outro rival dentro do partido, com 38% das preferências, revelou a pesquisa. O índice é três vezes maior do que o de qualquer outro aspirante democrata. A sondagem ouviu 1.014 eleitores adultos entre 8 e 10 de novembro, e tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.