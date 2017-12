Maioria nos EUA já considera invasão do Iraque um erro Pela primeira vez desde a guerra, a maioria dos americanos considera que a invasão do Iraque foi um erro. Em uma pesquisa publicada pela emissora de televisão CNN e pelo jornal USA Today, 54% dos entrevistados afirmaram que a guerra foi um erro. Em junho, 41% dos entrevistados tinham essa convicção. Além disso, 55% disseram que o país não está mais seguro agora do que no início da guerra. Apenas 33% disseram acreditar que o país está mais seguro. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o maior índice de contestação do conflito foi de aproximadamente 30%. A sensação negativa da população americana ocorre poucos dias antes de os Estados Unidos transferirem parcialmente a soberania do Iraque a um governo interino. Entretanto, há poucos indícios de que as tropas americanas retornarão em breve para casa. A violência aumenta a cada dia.