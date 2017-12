Maioria teme novos ataques aos EUA e apóia reação Cerca de 80% dos norte-americanos acreditam que os atentados contra o World Trade Center e o Pentágono foram apenas o começo, e que em breve haverá outros atos terroristas no país, revela pesquisa da rede de televisão CBS e do jornal New York Times. Além disso, o levantamento confirmou que os norte-americanos expressam maciço apoio a ações militares para combater o terrorismo. A porcentagem de apoio ultrapassa os 70%. Os entrevistados mantêm idêntico nível de apoio mesmo se as ações militares se prolongarem por vários anos e houver fortes baixas entre os soldados dos EUA. Pouco menos de 70% disseram que apoiarão os ataques mesmo se milhares de inocentes morrerem.