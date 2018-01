Mais 10 civis morrem em ataque a bairro residencial em Bagdá Pelo menos dez civis, membros de duas famílias, morreram hoje na explosão causada por uma bomba lançada por um caça da coalizão anglo-americana no centro de Bagdá, disseram testemunhas. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. O número de mortos é impreciso porque até a noite não se sabia quantas pessoas haviam ficado sob os escombros. As escavadeiras tentavam retirar o entulho das casas totalmente destruídas na busca por corpos, depois de as equipes de resgate perderem a esperança de encontrar sobreviventes. A bomba destruiu quatro casas na Rua Ramadan, uma artéria comercial no bairro de Al-Mansur, situado às margens do Rio Tigre, e abriu uma cratera de 15 metros de diâmetro por oito metros de profundidade. Testemunhas disseram que um avião voando a baixa altitude deixou cair a bomba sobre o bairro, um dos mais elegantes da cidade. No Al-Mansur há também muitos escritórios de militares. O solo estava coberto de pedaços de vidro e escombros, sobretudo diante de um restaurante, o Al-Saah, perto do local por onde o presidente do Iraque, Saddam Hussein, teria passado na sexta-feira. Veja o especial :