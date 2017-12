Mais 11 brasileiros são localizados em NY Mais onze brasileiros sobreviventes ao ataque terrorista nos Estados Unidos foram encontrados hoje em Nova York. Ao todo, são 68 brasileiros localizados com vida após o atentado. Em entrevista à Globo News, o cônsul-geral do Brasil em Nova York refez as contas: "chegamos a encontrar 68 brasileiros, dos 103 nomes comunicados de maneira completa ao consulado. Portanto, temos de procurar ainda 26". Segundo ele, oito equipes trabalham nas buscas. "Uma é encarregada de receber informações via fone ou por pesquisa via Internet, outra analisa listas divulgadas pelas autoridades americanas, uma terceira faz visitas a hospitais e locais onde há identificação de corpos e outras equipes fazem telefonemas para pessoas amigas ou que tenham relação com os desaparecidos", explica. Os últimos brasileiros encontrados em Nova York são: Ana Maria Soalheiro Couto, Abiezel Medeiros da Silva, Alenor Alves da Silva, Antonia Maria Costa, Antonio Paulo Richard Câmara, Haroldo Alves de Oliveira, Jefferson Rocha, Segret Sorato Amorim Rocha, Yanco Casela, Maria Benedita Moureira, Matilde Alvares. Segundo o cônsul-geral, todos passam bem.