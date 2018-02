Mais 2 estrangeiros são seqüestrados no Iraque Mais dois estrangeiros foram seqüestrados hoje no Iraque - um dinamarquês e um norte-americano -, ao mesmo tempo em que diplomatas italianos trabalham para conseguir a libertação de seus seqüestrados. Em Basra, ao sul do país, rebeldes, disfarçados de policiais, entraram em um hotel e prenderam um empresário norte-americano, de origem jordaniana, informou o coronel da polícia local, Jalaf al-Maleki. O outro seqüestrado é um empresário dinamarquês, segundo a representação diplomática da Dinamarca.