Mais 2 montanhistas são achados mortos no Mont Blanc

Mais dois montanhistas morreram no Mont Blanc, após nove pessoas perderem a vida na semana passada em razão de uma avalanche no local, segundo informações de equipes de resgate da Itália e da França. Uma autoridade da equipe de resgate italiana disse que os corpos de uma polonesa e um espanhol foram encontrados a 4,4 mil metros de altitude no pico Dome du Gouter, na fronteira entre os dois países, na noite deste sábado.

As duas vítimas estavam subindo a montanha com dois espanhóis quando foram pegos pelo mau tempo na sexta-feira à noite. Dois espanhóis conseguiram chegar ao refúgio da montanha Gouter no começo do sábado e alertaram as autoridades, que enviaram ajuda.

Os dois espanhóis sobreviventes foram levados a um hospital em Val d''Aosta, mas não estavam gravemente feridos. Uma grande avalanche em uma das rotas mais populares do Mont Blanc, a Mont Maudit, matou nove pessoas e deixou 14 feridos na quinta-feira. O Mont Blanc é o pico mais alto da Europa Ocidental, com 4,81 mil metros de altitude. As informações são da Associated Press.