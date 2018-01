Mais 2 supostos militantes islâmicos são mortos na Índia A polícia indiana matou neste domingo dois supostos militantes islâmicos em um tiroteio ocorrido num movimentado shopping de Nova Délhi. A força pública informou que nenhum civil foi atingido na troca de tiros. A polícia foi avisada de que militantes que exigem a independência da porção da Caxemira controlada pela Índia atacariam shoppings ou zonas movimentadas durante o festival de Diwali. Segundo a polícia, os dois homens foram mortos no estacionamento subterrâneo do shopping Plaza Ansal. Suspeita-se de que eles pertenciam ao Lashkar-e-Tayaba, com base no Paquistão.