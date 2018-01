Mais 20 soldados britânicos contraem doença misteriosa Mais 20 soldados britânicos apresentaram sintomas de uma misteriosa doença, que foi constatada no domingo e que se parece com uma febre intestinal. Um deles estava tão mal que teve de ser retirado do Afeganistão, afirmou um porta-voz militar britânico. Sete soldados já haviam sido retirados - seis para a Grã-Bretanha e um para um hospital militar norte-americano na Alemanha - desde o surgimento da doença. Os oficiais têm descartado a possibilidade de bioterrorismo. O tenente-coronel Ben Curry disse que dois dos 20 soldados foram isolados depois de revelarem sintomas da doença. Novos possíveis casos foram decobertos na quinta-feira, depois que um oficial médico ordenou exames em todos soldados britânicos estacionados na Base Aérea de Bagram "a fim de identificar qualquer um que desmonstre sintomas de diaréia e vômito". Curry afirmou que os 20 militares demonstraram os sintomas durante os exames. O caso mais sério foi levado "sexta-feira cedo" para o Reino Unido, enquanto dois outros com fortes sintomas da infecção foram isolados e tratados. Os demais 17 apresentaram sintomas brandos e ainda estão em suas barracas. Cerca de 334 militares britânicos foram colocados em quarentena. Os soldados adoentados apresentam sintomas semelhantes aos de uma febre intestinal. Oito pacientes já se recuperaram, mas continuam em quarentena. Cerca de 5.000 soldados de 10 países estão em Bagram. Nenhum dos 2.700 militares norte-americanos na área contraiu a doença, disse o porta-voz militar dos EUA, major Bryan Hilferty.