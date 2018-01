Mais 2.000 soldados entram na caçada à Al-Qaeda Uma força de 2.000 fuzileiros navais começa a chegar ao Afeganistão como parte de uma missão ampliada para esmagar os remanescentes do Taleban e deter fugitivos ligados à Al-Qaeda. A 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros trabalhará numa área específica do país a fim de melhorar a inteligência sobre as atividades do inimigo, disse o tenente-coronel Bryan Hilferty. As Forças Armadas americanas vêm acumulando recursos na região para uma ofensiva com o propósito de acabar de vez com o Taleban e com militantes da Al-Qaeda que vêm impedindo a reconstrução do Afeganistão ao longo da fronteira paquistanesa. Os fuzileiros elevarão o número de soldados americanos na área a 15.500, a maior força desde que os EUA decidiram depor o regime do Taleban, que abrigava a rede terrorista Al-Qaeda, em 2001.