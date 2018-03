Mais 3 são presos após morte de soldado em Londres A polícia britânica que está investigando o assassinato de um soldado em Londres prendeu mais três suspeitos no fim deste sábado. A Scotland Yard informou que autoridades de combate ao terrorismo detiveram dois homens, com 24 e 28 anos, em um endereço residencial no sul de Londres, e outro homem, de 21 anos, em uma rua da cidade. Eles foram presos sob acusação de conspiração para cometer assassinato.