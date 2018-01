Mais 3 soldados dos EUA são mortos no Iraque Dois soldados norte-americanos foram degolados, hoje, por rebeldes iraquianos quando passavam por uma rua da cidade de Mosul, no norte do país. Outro americano morreu com a explosão de uma bomba em uma estrada, ao norte de Bagdá. Em Kirkuk, também no norte do Iraque, três norte americanos, funcionários de um centro petroleiro, ficaram feridos em um ataque com morteiros.