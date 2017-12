Mais 34 prisioneiros do Afeganistão chegam à base de Guantanamo Mais 34 prisioneiros do Afeganistão chegaram neste sábado à base naval norte-americana, onde os Estados Unidos detém aqueles que considera os membros mais perigosos capturados da Al-Qaeda e do Taleban. O novo contingente eleva a 220 o número total de detidos na Base Naval de Guantánamo, em Cuba. Há dois dias, o presidente norte-americano, George W. Bush, anunciou que os Estados Unidos têm intenção de aplicar a Convenção de Genebra aos soldados do Taleban, mas que não pretende considerar os membros da rede terrorista Al-Qaeda como prisioneiros de guerra.