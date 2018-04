Mais 4 alemães morrem no Afeganistão; total atinge 43 Quatro soldados da Alemanha foram mortos e outros cinco ficaram feridos hoje, no norte do Afeganistão, quando a patrulha que realizavam foi atacada. O comboio viajava da cidade de Kunduz para Baghlan quando foi atingido por granadas antitanque e mísseis, de acordo com informações de fontes militares alemãs.