Mais 4 pessoas mortas em greve de bombeiros britânicos Um incêndio na casa de uma fazenda em Wiltshire, norte da Inglaterra, causou, nesta sexta-feira, a morte de quatro pessoas, três delas crianças, elevando para sete o número de vítimas fatais por sinistros desde a última quarta-feira, quando teve início uma greve de 48 horas dos bombeiros britânicos. Um porta-voz da polícia local afirmou que as vítimas desta sexta - uma mulher e seus três filhos - não teriam tido outra sorte mesmo com a presença dos bombeiros, cuja greve seria finalizada no fim da tarde desta sexta. O incêndio em Wiltshire foi controlado por bombeiros que trabalhavam em regime temporário - alguns dos quais interromperam a paralisação para participar do combate ao fogo - e não por soldados que estavam substituindo os profissionais. Os bombeiros britânicos exigem um aumento de 40% de seus salários e prometem mais paralisações nas próximas semanas caso sua demanda não seja aceita pelo governo.