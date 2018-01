Mais 40 partidos querem adiar eleição no Iraque Cerca de 40 pequenos partidos políticos iraquianos - a maioria composta por agremiações muçulmanas sunitas - exigiram o adiamento, por seis meses, das eleições marcadas para 30 de janeiro de 2005 no Iraque, mas não recomendaram a seus simpatizantes que boicotem o pleito. Os partidos e líderes tribais ecoaram as preocupações de outros políticos sunitas, mais influentes, e analisaram que as imensas regiões onde a resistência ao governo provisório é mais forte não são seguras para a realização do pleito, fazendo com que centenas de milhares de pessoas evitem ir às urnas. "Isso significa que a assembléia escolhida nessa votação não representará a todos e carecerá de legitimidade", disseram os líderes num comunicado divulgado depois de um encontro com jornalistas em Bagdá.