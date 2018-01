Mais 5 processos são abertos contra Bayer nos EUA Mais cinco pacientes que se medicavam com o remédio contra o colesterol Baycol/Lipobay, da Bayer AG, iniciaram processo contra a farmacêutica ontem nos Estados Unidos, duas semanas depois de a empresa ter tirado o remédio do mercado voluntariamente. Três destas pessoas reclamam que tiveram feridas corporais, incluindo falhas renais, por causa do uso do Baycol/Lipobay. O remédio era vendido sobre o nome de Baycol nos EUA e Lipobay na Alemanha. Cerca de 50 mortes foram ligadas ao remédio, descrito pela Bayer como um forte combatente do colesterol. De acordo com estimativas do mercado, a droga foi prescrita para, pelo menos 6 milhões de pessoas. Desde que retirou o remédio do mercado, a Bayer tem sido acusada em diversos processos nos EUA. De acordo com os advogados, todas as pessoas que utilizaram a droga deveriam se consultar com um médico. Os processos pedem, em geral, indenizações e criações de fundos para usuários receberem monitoramento médico.