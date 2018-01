Mais 6.500 afegãos chegam a campo do Irã Cerca de 6.500 afegãos chegaram ao Campo de Makaki, administrado pelo Irã, dobrando o número de refugiados que lotam essa localidade em território controlado pelo Taleban, informaram funcionários, nesta segunda-feira. O mais recente fluxo começou a chegar no final da semana passada ao campo de Makaki, a cerca de dois quilômetros da fronteira com o Irã. Muitos dos novos refugiados escaparam dos bombardeios norte-americanos em Kandahar, a fortaleza do Taleban no sul do Afeganistão, informou o funcionário Taleban Abdolqayoum Rakhshani à agência de notícias estatal do Irã, Notícias da República Islâmica. Um fotógrafo da Associated Press que visitou o campo disse que os recém-chegados foram alojados em barracas já ocupadas por outros refugiados. Havia cerca de 6 mil pessoas abrigadas no campo, operado pela Sociedade Iraniana do Crescente Vermelho e localizado na cidade iraniana de Zabol. Mais de 2 milhões de afegãos já vivem no Irã, incluindo muitos que fugiram da terra natal durante a guerra contra a União Soviética (1979-89). Leia o especial