Mais 80 brasileiros chegam do Líbano na terça-feira Mais um avião trazendo um grupo com brasileiros que estão fugindo da zona de conflito no sul do Líbano deve pousar no Brasil nesta terça-feira (1º). Inicialmente, a chegada do avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com cerca de 80 passageiros, estava prevista para esta segunda-feira. No entanto, em razão de problemas técnicos, o vôo teve de ser adiado por 24 horas, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério de Relações Exteriores. O avião deve partir de Adana, na Turquia, por volta de 22 horas (cerca de 16 horas no horário de Brasília). A aeronave fará uma escala técnica, em Recife, e deve pousar em São Paulo por volta de 11 horas (horário de Brasília). No domingo, 152 brasileiros que fugiram do Líbano chegaram ao Brasil. O coordenador do Ministério das Relações Exteriores do Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Líbano, embaixador Everton Vieira Vargas, disse que, devido ao fechamento da fronteira entre o Líbano e a Síria, a retirada dos milhares de brasileiros que vivem no Vale do Bekaa está prejudicada. O Itamaraty já retirou 1.199 cidadãos da zona de conflito. Outros 519 brasileiros escaparam por seus próprios meios da região, fazendo com que o número total de evacuados do país chegasse a 1.718.