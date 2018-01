Mais americanos culpam Bush pelo 11 de Setembro A proporção de americanos que culpa o Governo do presidente George W. Bush pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 subiu de 30 para quase 50% em quatro anos, segundo uma enquete divulgada nesta segunda-feira. Segundo a pesquisa, realizada pelo instituto Opinion Research Corporation para a rede de TV CNN, 45% dos 1.004 adultos entrevistados opinam que a Administração Bush teve de "muita culpa" a uma "culpa moderada" pelos ataques. Em junho do 2002, uma enquete com a mesma pergunta, realizada pelo Gallup para a "CNN" e o jornal "USA Today", registrou que 32% dos entrevistados culpavam o Governo Bush pelas ações terroristas em Nova York, Washington e Pensilvânia. A enquete divulgada nesta segunda-feira registrou também que 41% dos entrevistados atribuem à administração do presidente Bill Clinton "muita culpa" ou "culpa moderada" pelos ataques terroristas. Segundo a CNN, "isto é um pouco menos que os 45% que culparam a Administração Clinton em uma pesquisa realizada pouco menos de uma semana depois dos ataques". Cinco anos depois dos piores ataques sofridos pela população civil dos Estados Unidos na história do país, 57% dos entrevistados opinam que "os terroristas sempre encontram uma maneira para atacar, não importando o que o governo dos EUA faça".