Mais antigo da América Latina O metrô portenho é o mais antigo da América Latina. Construído em 1913, possui seis linhas em funcionamento. No entanto, grande parte de seus vagões foram comprados do Japão, de segunda mão, em 1960, durante o governo do presidente Arturo Frondizi. Outros vagões também são velho, construídos em 1912, na Bélgica. Além disso, estão em funcionamento vagões alemães dos anos 30.