Mais cinco corpos são encontrados em Mossul Cinco corpos foram encontrados em Mossul, elevando a 20 o número de cadáveres descobertos nessa cidade do norte do Iraque ao longo da última semana, informou o Exército dos Estados Unidos. Os cadáveres foram encontrados na zona oeste de Mossul, disse o tenente-coronel Paul Hastings. Na última semana, rebeldes posicionados na cidade atacaram policiais e soldados iraquianos. Hastings não soube dizer se os mortos pertenciam a alguma força de segurança local. Antes da descoberta de hoje, soldados americanos já haviam encontrado 15 corpos na região de Mossul desde a semana passada. Desses 15 cadáveres, dez haviam sido encontrados nos arredores de Tal Afar, a 50 quilômetros de Mossul. Todos eram soldados do Exército iraquiano. Os outros cinco - dos quais quatro haviam sido decapitados - ainda não foram identificados, disse o tenente-coronel.