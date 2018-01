Mais cinco países embargam importação de carne dos EUA Vários países embargaram a importação de carnes dos Estados Unidos. Nessa manhã, Malásia, Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Austrália declararam um embargo as suas importações de carne bovina norte-americana depois que foi anunciado, ontem, o primeiro caso de suspeita da doença da vaca louca nos EUA. A descoberta foi feita no estado de Washington. O governo japonês anunciou, ontem, o embargo temporário das importações de carne e de produtos derivados. Coréia do Sul e Cingapura também decretaram um embargo imediato à carne.