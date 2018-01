Mais da metade dos ingleses não confia em Blair Metade dos eleitores ingleses não confiaria na palavra do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, se o governo tentasse levar novamente o país a uma guerra. Os dados são de uma pesquisa publicada na edição de hoje do jornal The Sunday Times. A pesquisa realizada pela empresa YouGov indica que 57% dos consultados não confiariam em Blair se ele decidisse declarar guerra contra outro país após a experiência no Iraque.