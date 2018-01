Mais da metade dos venezuelanos quer fim do governo Maduro neste ano, diz pesquisa

CARACAS - Pouco menos de dois terços dos venezuelanos consideram que a presidência de Nicolás Maduro deve terminar neste ano, à medida que a oposição busca sua renúncia em meio a uma grave crise econômica, mostrou uma pesquisa da Datanalisis, realizada em fevereiro.

O modelo econômico da Venezuela e a queda nos preços do petróleo, maior exportação do país, originaram um desabastecimento de todos os tipos de produtos, de arroz a contraceptivos, assim como uma inflação de três dígitos e uma profunda recessão.

No total, 63,6% dos venezuelanos dizem que Maduro deveria renunciar neste ano ou sofrer um referendo revogatório, contra 29,3% que querem que o presidente se mantenha no cargo até 2019, quando seu mandato terminará, de acordo com a pesquisa vista pela Reuters no sábado.

A grande maioria, 90,9%, dos entrevistados pela Datanalisis viu a situação do país como negativa. Mas a aprovação de Maduro subiu para 33,1%, ante 32% em janeiro, com a pontuação negativa caindo para 63,4%, ante 66,4% no mês anterior.

A vitória legislativa da oposição em dezembro tem polarizado partes do país. /REUTERS